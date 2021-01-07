اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 05:07 م
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إعطاء 20 ألف جرعة ثانية من لقاح فايزر فى بريطانيا قبل تغيير قواعد التطعيم

الخميس، 07 يناير 2021 04:42 م
إعطاء 20 ألف جرعة ثانية من لقاح فايزر فى بريطانيا قبل تغيير قواعد التطعيم لقاح فايزر
رويترز

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قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس إنه تم حقن ما يقرب من 20 ألف شخص بالجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك فى إنجلترا، قبل تغيير الإرشادات بحيث تكون الأولوية لإعطاء الجرعات الأولى، وأظهرت الإحصاءات أنه تم إعطاء 19981 جرعة ثانية خلال الفترة بين 29 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني من إجمالي 1.1 مليون جرعة في انجلترا. ويتم توزيع 1.3 مليون جرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وفي اليوم التالي لبدء التطعيمات للمرة الثانية، قال مسؤولو الصحة إنهم سيعطون الأولوية لإعطاء الجرعات الأولى لأكبر عدد ممكن من الناس لتوفير بعض الحماية على حساب الجرعات الثانية المعززة، ويعني هذا إعطاء الجرعات الثانية بعد مدة تصل إلى 12 أسبوعا من تلقي الأشخاص جرعاتهم الأولى، فيما يثير انتقادات من بعض العلماء، وشعورا بالإحباط لدى من أُلغيت مواعيدهم.

وفي حين أجريت اختبارات على لقاح أسترا زينيكا على بعد فترات زمنية مختلفة بين الجرعات، قالت فايزر إنه ليس لديها بيانات تظهر فعالية جرعتها الأولى بعد 21 يوما.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن توازن المخاطر يدعم هذه الخطوة، مضيفا أن من المرجح أن تزيد الحماية بعد تلقي جرعة واحدة لأكثر من 50 بالمئة حتى لو كان ذلك ينطوي على خطر ضئيل بخصوص "تحور (الفيروس) ليصبح قادرا على مقاومة" الأجسام المضادة.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في توفير بعض الحماية على الأقل لأكثر من 13 مليون شخص في المجموعات ذات الأولوية خلال الأسابيع الستة المقبلة، ليصبح من الممكن النظر في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة اعتبارا من منتصف فبراير.

 


لقاح فايزر

كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

لقاح كورونا

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