يأتي هذا في وقت تكثف فيه إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامنا مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.