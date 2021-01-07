وأفادت الوزارة في بيان- نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن مقاتلي طالبان كانوا يخططون لمهاجمة مواقع للجيش الوطني الأفغاني في المنطقة قبل استهدافهم من جانب عناصر قوات الأمن الأفغانية.

وأضافت أن القوات تمكنت أيضا من تدمير عدد كبير من العبوات الناسفة بدائية الصنع لطالبان و67 قنبلة خلال هجمات وزارة الدفاع.

ومن ناحية أخرى، أحبطت قوات الدفاع والأمن الأفغانية هجومًا بسيارة مفخخة في منطقة ترينكوت بإقليم أوروزجان، وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر إن طالبان أرادت مهاجمة مواقع الجيش الوطني الأفغاني في المنطقة بسيارة مفخخة.

وأضافت أن القوات الحكومية رصدت السيارة المفخخة قبل أن تتسبب في وقوع إصابات.

