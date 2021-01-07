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بايدن يعلن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

الخميس، 07 يناير 2021 09:17 م
بايدن يعلن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل، متابعا: علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له، أنه لا شىء معرض للخطر أكثر من هويتنا كأمريكيين، مستطردا: علينا إعادة بناء الثقة بسلطة القانون.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب، علينا إعادة شرف ونزاهة واستقلال وزارة العدل الأمريكية، موضحا أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب قام بتحريض الرعاع على مهاجمة الكونجرس والتعدي على إرادة الشعب الأمريكي.

 


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