أخبار × 24 ساعة.. اعتماد نتيجة تنسيق الجامعات بالأزهر والطب بـ635 درجة

إعداد - سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الآن على بوابة الحكومة المصرية

رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة تنسيق الجامعات.. طب أزهر القاهرة 635 درجة

اتحاد العمال يرد على أكاذيب الجزيرة ويوضح حقيقة الأحداث بالمؤسسة الثقافية

التعليم العالى تعلن خطة الدراسة بالعام الجديد: تعتمد على نظام التعليم الهجين

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الأسبوع الجارى

جامعة الأزهر تعلن موعد فتح باب تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين بالتنسيق

الأوقاف: شددنا على الأئمة.. وسنوعى المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات

تعرف على آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا

الرى: فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر.. ونتعامل معه لاستيعاب المياه

الأوقاف تطلق الدورة لـ 23 فى الحاسب الآلى للأئمة والواعظات.. صور

كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا × 8 معلومات

الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدا الجمعة المقبل فى 11 محافظة.. صور

غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الوطنية للانتخابات اليوم

رانيا المشاط: الاستثمار برأس المال البشرى أولوية ويحقق التنمية المستدامة

التضامن تعلن بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 375 قرية خلال أيام

التعليم توجه المديريات بغلق مراكز الدروس الخصوصية وصيانة المدارس قبل بدء الدراسة

الأرصاد تتوقع غدا طقسا مائلا للحرارة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الهجرة تبحث حل أزمة مصريين تعرضوا للنصب من شركة وهمية زعمت إعادتهم للكويت

غرف عزل ومسح حرارى للطلاب.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

وزير التعليم العالى يؤكد لا خصخصة للجامعات ونسعى لتطوير التعليم الفنى

التنمية المحلية تكشف عن تكليف بإجراء ترويح وتسويق عالمى لمنتجات معرض تراثنا

"الرى": مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل ولا جديد بمفاوضات سد النهضة

الصحة: ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا تقى من سرطان الثدى.. انفوجراف

الأوقاف تعلن عن عقوبات استخدام المنابر فى الدعاية الانتخابية