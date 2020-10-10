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نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الآن على بوابة الحكومة المصرية

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:58 م
نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الآن على بوابة الحكومة المصرية جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أتاحت بوابة الحكومة المصرية الآن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، حيث اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت.
 
وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة، كلية طب الأزهر بأسيوط 632، كلية الصيدلة بالقاهرة 628، الصيدلة بنين أسيوط 626، طب الأسنان القاهرة 631، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595  ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575  لطلاب القسم العلمى.

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