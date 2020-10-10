اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدا الجمعة المقبل فى 11 محافظة.. صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:39 م
الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدا الجمعة المقبل فى 11 محافظة.. صور إحدى المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه سيتم يوم الجمعة المقبل، افتتاح 44 مسجدًا وذلك في 11 محافظة ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى الآن، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.
 
ونشرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل عبر موقعها الالكترونى وهى: 
 
مديرية أوقاف السويس :
مسجد المدينة المنورة حي فيصل
مسجد حسن أبو شيكو – كبريت المطار الجنايين
مسجد المصطفي مدينة الملك عبد الله – حي عتاقة
مسجد المدينة المنورة مدينة عدلي منصور - عتاقة
مسجد الدكتور أيمن هلال العبور الربعين
 
مديرية أوقاف الإسكندرية :
الرضوان عامرية أول – سند2
الروضة المنتزه - خورشيد
 
مديرية أوقاف أسوان
نوح غرب سهيل
نجع أبو رأس الرمادي
العتيق الموسات البصيلية قبلي
النقبه نجع النقبه
العتيق كلح الجبل
 
مديرية أوقاف الجيزة
الرحمن جزيرة وردان – منشية القناطر - جيزة
العجمي - أطفيح
الزرابي الرقة البحرية - أطفيح
تاكي منشية رضوان – منشأة القناطر
قرني إسماعيل منيل السلطان - أطفيح
أبو ناصر صول - أطفيح
السراج أمام نقطة شرطة أبو هريرة ساقية مكي
 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد الشواهين – الصلاحات - بني عبيد
مسجد عزبة الجبالي تمي الأمديد
مسجد رجب أحمد بالستاموني - بلقاس
مسجد السلام بمنشأة عزت - السنبلاوين
مسجد النور عزبة أباظة البحرية - السنبلاوين
مسجد الصفا والمروة - شربين
 
مديرية أوقاف أسيوط
الساحة الشعبية – مركزصدفا
التوحيد – قرية الدوير- صدفا
الشيخ داود – الشيخ داود – القوصية
المصطفي – قرية نزة قرار - منفلوط
آل عثمان – قرية بنى سند – منفلوط
أهل الجنة   
آل الخطيب
 
 
مديرية أوقاف القليوبية
أم المؤمنين السيدة صفية بمدينة العبور بمنطقة الكرمة رقم 76
 
 
 
 
 
مديرية أوقاف قنا
أبو ضحى السليمات – مركز أبو تشت
محمد العينيني العوامر الغربية – مركز أبو تشت
مسجد أحمد شاكر – العوامر – بني برزه – أبو تشت
 
مديرية أوقاف المنوفية
النور المحمدي – دناصور - الشهداء
الزرقاني – البتانون – شبين الكوم
سيدي حسن – دراجيل - الشهداء
الرحمه – عزبة محسن - الشهداء
الخولي – تتا - منوف
 
 
مديرية أوقاف شمال سيناء
القسيمة – القسيمة – مركز الحسنة
الكبير العمارين – مدينة بئر العبد
 
مديرية أوقاف بني سويف
الأنوار المحمدية – قرية دشطوط مركز سمسطا بني سويف
 
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