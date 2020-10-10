الرى: فيضان هذا العام عال ويستمر لمنتصف نوفمبر.. ونتعامل معه لاستيعاب المياه

كتبت أسماء نصار

عقدت اليوم اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل تواصل اجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه .

وأوضحت تقارير وزارة الرى أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالى وجارى التعامل معه طبقاً للسيناريوهات الموضوعة وتشير بيانات الرصد الى استمراره حتى منتصف نوفمبر القادم .

وكلف وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد والمرور الدورى على كافة محطات الرفع وشبكتى الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، استعدادا لاستقبالها، حيث يتم حاليا عمل الصيانة الدورية لحوالى 117 مخر سيل.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وذلك لاستقبال فيضان نهر النيل حيث بدأت مناسيب المياه فى الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة.

وجه عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.