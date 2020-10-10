الأوقاف: شددنا على الأئمة.. وسنوعى المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تريد إبعاد رجال الدين عن مسألة الدعاية الانتخابية ومن يترشح ومن لا يترشح، موضحاً أن رجال الدين الإسلامي يجب أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين حتى تتكافأ الفرص.



وأكمل طايع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن المعركة ستكون دينية إذا حاول أحد رجال الدين تأييد مرشح ما ولن نكون رجال الدين بزيهم الأزهري طرفاً في ذلك، ولكن سنوعي الناس بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.

يذكر أن قالت وزارة الأوقاف إنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القليوبية وما تم من مخالفة قررت الوزارة إعفاء الشيخ "الهادى.ا" مدير إدارة أوقاف طوخ من عمله وعودته إمامًا، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "ح.ا"، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة الإسكندرية، مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقل الشيخ "م.ح" إمام وخطيب بأوقاف القليوبية إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن القرار جاء لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى بالمشاركة فى أحد المؤتمرات الانتخابية لأحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقليوبية، مع استكمال التحقيق معهم بديوان عام الوزارة.