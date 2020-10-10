اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يؤكد لا خصخصة للجامعات ونسعى لتطوير التعليم الفنى

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:21 م
وزير التعليم العالى يؤكد لا خصخصة للجامعات ونسعى لتطوير التعليم الفنى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزي التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يتابع ملف التعليم بشكل دقيق جدا بكل تفاصيله، وكان هناك مقترح قبل عامين ونصف بتطوير التعليم الفني وانشاء جامعات تكنولوجية في مصر ، مشددا على أنه لا يوجد أى توجه بخصصة الجامعات المصرية .
 
وقال عبد الغفار،  خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج من القاهرة، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد ، على فضائية سكاى نيوز عربية، أنه تم الانتهاء من بناء ثلاث جامعات تكنولوجية خلال عام ونصف، لافتاً إلى أن هناك دول كثيرة تقدمت بدعم التعليم الفني التكنولوجي والتطبيقي ، مشيرا الى أن الى  الهدف الأساسي من الجامعات التكنولوجية هو دعم التعليم الفني ، لايجاد عمالة محترفة في المجال الصناعي، منوها أنه يسعى لضخ عمالة مؤهلة في سوق العمل فى المناطق الصناعية .
 
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا : أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية مختلفة عن برامج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، لافتاً إلى أن الدراسة العلمية تمثل نسبة 70% من الدراسة، حيث أن النظري يمثل 30% بالجامعات التكنولوجية ، لافتا الى أنه  يتم تدريب طلاب الجامعة التكنولوجية ، بالاتفاق مع قطاع الصناعة .
 
 

خالد عبد الغفار

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

الجامعات المصريه

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