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رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة تنسيق الجامعات.. طب أزهر القاهرة 635 درجة

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:21 م
رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة تنسيق الجامعات.. طب أزهر القاهرة 635 درجة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اليوم السبت.. وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة.
 
وكلية طب الأزهر بدمياط 634 درجة، كلية طب الأزهر بأسيوط 632، كلية الصيدلة بالقاهرة 628، الصيدلة بنين أسيوط 626، طب الأسنان القاهرة 631، طب الأسنان بنين أسيوط 630 ، هندسة القاهرة 619، الهندسة بنين قنا 615 ، العلوم بالقاهرة 595  ، العلوم بنين أسيوط 570 ، التجارة بنين القاهرة 532 ، التجارة باللغة الانجليزية 545 ، التربية الرياضية للبنين 575  لطلاب القسم العلمى

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