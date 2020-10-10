الصحة: ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا تقى من سرطان الثدى.. انفوجراف

كتب محمد سعودي

عرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة فى الحفاظ على الوزن الصحى والوقاية من سرطان الثدي.

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر تويتر أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعد فى الحفاظ على وزن صحى وتحمى من سرطان الثدي"، موجهة حديثها إلى السيدات قائلة: "ماتنسيش تزورى أقرب وحدة صحية ليكى للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة مع أكفأ المتخصصين مجانًا وبأحدث البرتوكولات العالمية".

تعرفي إن ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميًا هتساعدك في الحفاظ على وزن صحي وهتحميكي من سرطان الثدي؟

ماتنسيش تزوري أقرب وحدة صحية ليكي للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة مع أكفأ المتخصصين مجانًا وبأحدث البرتوكولات العالمية...



أكتوبر شهر التوعية بـ #سرطان_الثدي pic.twitter.com/LBzBeDEc4N — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 10, 2020

ويعتبر سرطان الثدى من أكثر الأمراض شيوعًا، خاصة بين النساء، يتم الاحتفال بشهر أكتوبر باعتباره شهر التوعية بسرطان الثدى، وذلك للتوعية بالمرض، وضرورة الكشف المبكر والعلاج، من أجل إنقاذ حياة الناس فى حين أن السرطان ليس له أى أسباب محددة، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تلعب دورًا وتزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة فى حين أن بعض هذه العوامل ليست تحت سيطرتنا، فإن البعض الآخر يمكن أن يساعد فى الوقاية من المرض الفتاك وضمان العناية بها.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن سرطان الثدى يسبب أعلى نسبة وفيات بين النساء، حيث تشير تقديرات الهيئة العالمية إلى أن هذا السرطان يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام على مستوى العالم.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أيضًا عن أنه فى عام 2018 وحدة، بلغ عدد الوفيات بسرطان الثدى 62700، ويشكل هذا ما يقرب من 15% من الوفيات الناجمة عن السرطان بين الإناث.

ووفقًا لتقرير موقع "Thehealthsite"، فإن سرطان الثدى هو حالة تنقسم فيها خلايا الثدى وتتكاثر دون حسيب ولا رقيب بسبب طفرة فى جينات معينة. بشكل عام، يتكون السرطان فى الغدد المنتجة للحليب (الفصيصات) فى الثدى أو فى المسارات (القنوات) التى تنقل الحليب من الغدد إلى الحلمة.

ويمكن أيضًا أن تكون الأنسجة الدهنية أو الليفية الضامة للثدى هى النقطة الساخنة للخلايا السرطانية، وفى بعض الحالات، قد تنتقل الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية الموجودة تحت ذراعيك وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم.