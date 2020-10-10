اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا × 8 معلومات

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:00 م
كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا × 8 معلومات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا أو ما تعرف باسم ماكينات (T.V.M) التى بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى تركيبها والمحطات الموجودة بها فعليا حاليا.

1ـ الماكينات تستهدف التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

2- هذه الماكينات موجودة حاليا بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث من هارون حتى محطة عدلى منصور.

3- بعض محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث موجودة بها أكثر ماكينة.

4- هذه الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

5- الماكينات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية.

6- يمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

7- مخطط تغطى هذه الماكينات كافة محطات خطوط المترو الثلاثة.

8- تعمل الهيئة القومية للأنفاق على شراء ماكينات تغطى باقى المحطات .

 


ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا

ماكيات TVM

المترو

مترو الانفاق

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