الأوقاف تعلن عن عقوبات استخدام المنابر فى الدعاية الانتخابية

كتب محمد عبد المجيد

علق الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، على قرار وزارة الأوقاف وتجديد تحذيرها من استخدام المساجد أو الأئمة فى الدعاية الانتخابية، قائلا إنه لابد أن نحذر الأئمة ونلفت نظر المرشحين لعدم استخدام دور العبادة حتى لا ندين المشهد، ونضع هناك تميز بين مرشح وأخر، لأننا نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أنه لا يجب أن يكون هناك تأثير للدين والمنابر وخطباء المساجد فى المشهد، فأننا نريد أن يختار الناخب بكامل إرادته.

وأكد الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، على أن من يخالف ذلك سيطبق عليه العقوبات، والتى تتدرج حسب فداحة الجرم الذى يرتكبه أي كان، فهناك حزمة من الروادع التى ستردع أي انسان يخالف التعليمات.