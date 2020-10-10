الأوقاف تطلق الدورة لـ 23 فى الحاسب الآلى للأئمة والواعظات.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين في الحاسب الآلي (icdl)، اليوم السبت، والتي تعقد بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ، وتستمر حتى الخميس 22 أكتوبر.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي ذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل ، وفي إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة ، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقييم ، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إطلاق أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين لمناقشة ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهى القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يشارك فى المنتدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضحت الوزارة ، إن اختيار موضوع المناقشة جاء من منظور أن الزيادة المضطردة للسكان تؤدى إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر فى ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأى الدينى بوضوح فى مشروعية هذا التنظيم التى ترقى فى مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله فى حياة كريمة.