التعليم العالى تعلن خطة الدراسة بالعام الجديد: تعتمد على نظام التعليم الهجين

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن خطة الدراسة للعام الجامعى الجديد تعتمد على نظام التعليم الهجين وهو الذى يمزج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضح عبد الغفار فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الخطوط العريضة لخطة العام الدراسى الجديد تتمثل فى تطبيق التعليم الهجين مع إتاحة الفرصة لكل جامعة تحدد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناء على خطتها الاستيعابية.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى وضعت الخطة الكاملة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد، والتى تتضمن عدم التزاحم وغسل الأيادى ومنع الاختلاط وتوفير بوابات تعقيم وعيادات طبية بالجامعات، إضافة إلى شكل الدراسة بصفة عامة وفق المعايير التى تم ذكرها.