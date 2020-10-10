اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تعلن خطة الدراسة بالعام الجديد: تعتمد على نظام التعليم الهجين

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:53 م
التعليم العالى تعلن خطة الدراسة بالعام الجديد: تعتمد على نظام التعليم الهجين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن خطة الدراسة للعام الجامعى الجديد تعتمد على نظام التعليم الهجين وهو الذى يمزج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية.
 
وأوضح  عبد الغفار فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الخطوط العريضة لخطة العام الدراسى الجديد تتمثل فى تطبيق التعليم الهجين مع إتاحة الفرصة لكل جامعة تحدد نسب وأيام الحضور للكليات العملية والنظرية بناء على خطتها الاستيعابية.
 
وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن وزارة التعليم العالى وضعت الخطة الكاملة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد، والتى تتضمن عدم التزاحم وغسل الأيادى ومنع الاختلاط وتوفير بوابات تعقيم وعيادات طبية بالجامعات، إضافة إلى شكل الدراسة بصفة عامة وفق المعايير التى تم ذكرها.

التعليم العالى

العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أبرز مبادرات واستراتيجيات التعليم العالى فى 6 سنوات

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 ص

أبرز قضايا التوك شو.. وزير التعليم العالى عن الدراسة بالجامعات: موعدنا 17 أكتوبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. وزير التعليم العالى يخمد شائعات تأجيل الدراسة بالجامعات.. المسئول عن الاختبار الرياضى بالكلية الحربية يقدم تفاصيل اختبارات الطلاب الجدد.. باحث علمى يكشف لغز طيران الحشرات

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:37 ص

وزير التعليم العالى يخمد شائعات تأجيل الدراسة بالجامعات: موعدنا 17 أكتوبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:57 ص

وزير التعليم العالى يؤكد استقبال طلاب الشهادات المعادلة بالتنسيق بعد 11 أكتوبر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة