اليوم السابع
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جامعة الأزهر تعلن موعد فتح باب تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين بالتنسيق

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:45 م
جامعة الأزهر تعلن موعد فتح باب تعديل الرغبات وتسجيل المتخلفين بالتنسيق الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قالت جامعة الأزهر أن الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم  يمكنهم تعديل رغباتهم طبقا للحد الأدنى للمجموع والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها ، وذلك في الفترة من صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 13 اكتوبو ، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة. 
 
كما أوضحت ام الطلاب الذين تخلفوا عن التنسيق في مرحلتيه الأولي والثانية : يختار الطالب الكلية التي يرغب الالتحاق بها طبقا لمجموعه والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها ، وذلك في الفترة من صباح يوم الاثنين 12 اكتوبر وحتى مساء يوم الثلاثاء 13 اكتوبر، وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية http // www.tansik.egypt.gov.eg A
 
 
ووجهت الجامعة عدة إرشادات عامة للطلاب انه على الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق طبقا لرغباته التوجه إلى مكتب شؤون الطلاب بالكلية المرشح لها لاتخاذ اجراءات قيده واستكمال أوراقه : ( شهادة النجاح بالثانوية الأزهرية ، شهادة الميلاد ، النماذج الخاصة بالتجنيد ، ... ) مع سداد الرسوم المقررة للفرقة ، سواء كانت انتظام أو انتساب ، وأن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوما - على الأكثر من إعلان نتيجة التنسيق بالجامعة ، والتوجه بعد ذلك لإجراء الكشف الطبي المقرر على طلاب الجامعة ، وكذا اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تتطلب ذلك ( كلية التربية بنين – بنات " - كلية التربية الرياضية ابنين – بنات " - كلية الدعوة الإسلامية - كلية الدراسات الإنسانية بنات شعبة الرياضة الأطفال " - كلية القرآن الكريم . كلية التمريض - معهد التمريض ) على الطلاب والطالبات المرشحين لكليات الطب الحضور غدا الأحد الموافق 11 / 10 / 2020 م كل في كليته للبدء في أسبوع التوعية ببرنامج الطب التكاملي .
 
 
وكان قد اعتمد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.
 
وأعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المشرف العام على مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة،  وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات  القاهرة 619 درجة،
وكلية التمريض 617 درجة،  والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.
 
 
 

جامعة الازهر

تنسيق الازهر 2020

تنسيق الثانوية الازهرية 2020

بوابه الحكومه المصريه

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