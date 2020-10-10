تعرف على آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة، والتى تشمل 143 قرية، فى 11 محافظة، مشيرة إلى أن منهم 8 محافظات فى الصعيد، و98.5% من القرى الأكثر فقرًا تقع فى الوجه القبلي‪.

واليوم السابع ينشر تقريرا عن مبادرة حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا كالتالى:

المرحلة الأولى تمت بالشراكة بين وزارة التضامن 23 جمعية أهلية والجهات المعنية وبتمويل بلغ قيمته 675 مليون جنيه.

المرحلة الثانية من حياة كريمة تضم 232 قرية، إضافة إلى 3 محافظات جديدة.

يصل إجمالى عدد القرى 375 قرية.

سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة ‪.

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة من المقرر ستبدأ فى أكتوبر الجارى، وذلك عقب اجتماع الوزارة مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وبالتنسيق مع وزارتى التخطيط، والتنمية المحلية

يتم التركيز فى المرحلة الثانية على التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر فقرًا، والتوعية المجتمعية‪.