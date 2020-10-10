اليوم السابع
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"الرى": مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل ولا جديد بمفاوضات سد النهضة

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:19 م
"الرى": مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل ولا جديد بمفاوضات سد النهضة محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إن مصر لن يتم استفزازها بأى شكل من الأشكال فيما يتعلق بسد النهضة، مشيرًا إلى أنه تم رفع تقارير للجنة الاتحاد الإفريقى بشأن المفاوضات، وأن مصر أكدت فى تقاريرها حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى حل للنقاط الخلافية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جديد فى المفاوضات.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "تم تصعيد الأمر فى فترة من الفترات لمجلس الأمن، وبعدها تم الاتفاق على أن يتم حل النزاع على المستوى الإفريقى، وآخر شئ تم هو رفع تقرير بالمفاوضات التى حدثت خلال تلك الفترة، ومصر تدير الأمر بشكل جيد حتى الآن، والطبيعة ردت على كل الأطراف وكان هناك فيضان كبير خلال الأيام الماضية".

 

وقال: "تم عقد اجتماع ينعقد بشكل دورى لمناقشة وضع الفيضان الذى من المقرر له أن ينتهى فى نهاية أكتوبر حتى منتصف نوفمبر، وهو كانت فيضان مرتفع بشكل أكبر من السنوات الماضية، ومصر استفادت منه بأقصى درجات الاستفادة".


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