التنمية المحلية تكشف عن تكليف بإجراء ترويح وتسويق عالمى لمنتجات معرض تراثنا

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عرض منتجات التكتلات الاقتصادية لمحافظتي قنا وسوهاج في معرض تراثنا كان رائعا اليوم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي افتتح المعرض بصحبة عدد كبير من المسئولين.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن هناك تكليفا بعمل ترويح وتسويق عالمى لمنتجات التكتلات الاقتصادية في معرض تراثنا لمحافظتي قنا وسوهاج.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتمني زيادة الوقت بدلا من خمسة أيام، لأن ذلك سيعزز من زيادة فرص الدخل بشكل أكبر، مؤكداً أنه يجب على المواطنين زيارة المعرض لتشجيع العارضين من أهلنا في المحافظات والقري المصرية.



وكان قال طارق صبور مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن الاستعدادات لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تتم منذ أكثر من 4 أشهر، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمتلك 31 مكتبا على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه المكاتب تعد الذراع الخاصة بالجهاز حتى يستطيعون الإعلان عن المعرض بجميع المحافظات، والوصول من خلالها إلى كل الحرفيين فى مصر.

وأضاف مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، خلال مداخلة تلفزيونية، اليوم السبت، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية هذا العام يشترك به 620 عارض من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن جميع المحافظات مشاركة بالمعرض.

وأكد طارق صبور مدير إدارة المعارض بجهاز تنمية المشروعات، على أن أبرز الصناعات المشاركة فى المعرض هي صناعة الجلود، والأشغال النحاسية، والزجاج المعشق، والسجاد الحريرى، والصدف، وكذلك السجاد الصوف، والخيامية.