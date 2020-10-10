اليوم السابع
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غرف عزل ومسح حرارى للطلاب.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:20 ص
غرف عزل ومسح حرارى للطلاب.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب .
 
وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسى مع توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدى بجميع دورات المياه ، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات .
 
وأضاف عطية أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة ، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول ، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة . 
 
وأشار مدير المديرية إلى انه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة. 
 
 

القاهرة

المدارس

كورونا

فيروس كورونا

مواعيد المدارس

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