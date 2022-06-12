الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. "الصحة" توضح مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين الأحد، 12 يونيو 2022 12:00 ص تطعيم الحجاج - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: "الأزهر": لا صحة لما يُتداول على مواقع التواصل بشأن تعيين 16 ألف معلم هيئة الدواء توجه نصيحة هامة حول صلاحية قطرات العيون والمراهم محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بـحد أدنى 220 درجة هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين حول صلاحية أدوية السوائل الفموية.. اعرفها الأرصاد تبشر المواطنين: أجواء الطقس تتحسن بالقاهرة خلال ساعات الأرصاد: فصل الصيف لم يبدأ.. لا توجد موجات حارة على مدار الأسبوع المقبل "الصحة" توضح مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين لأول مرة.. متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات للجالون الإسكان: 26 يونيو تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات "دار مصر" بالقاهرة الجديدة التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الساعات المقبلة والحرارة بالقاهرة 43 درجة فى الظل التفاضل والتكامل بأسهل صورة.. أفضل مراجعة نهائية شاملة للثانوية "لغات" الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة وانخفاض 8 درجات على القاهرة الكبرى خليك متمكن من الرياضيات.. خلاصة المنهج ونماذج امتحانات للثانوية "فيديو" غدا انخفاض الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 46 الأرصاد: الحرارة تجاوزت الـ40 بالقاهرة وننصح بعدم التعرض للشمس وشرب السوائل الأرصاد: لأول مرة خلال العام تتجاوز الحرارة على القاهرة حاجز 40 درجة فى الظل القوى العاملة: تعيين 33 شابًا والتفتيش على 187 منشأة بالوادى الجديد الزراعة: علاج وفحص 2500 رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين بأسوان التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ60 ألف مريض إدمان مجانا الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر فى كفر الشيخ الصحة: فحص مليون و490 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وزير التعليم العالى يكرم طالبات الجامعة الأمريكية لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء الأسرة بمحافظات التأمين الشامل تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى بالجيزة.. التفاصيل الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة نائب وزير التعليم: التدريب غايته تنمية المعلم علميا وتربويا نشاط الوزارات الارصاد الطقس اخبار مصر اخبار مصرية اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. CNN: مصر ضمن أفضل 5 أسواق عربية جاذبة للاستثمار السبت، 11 يونيو 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: فتح باب الترشح لمجالس النقابات العامة السبت الجمعة، 10 يونيو 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو الخميس، 09 يونيو 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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