نائب وزير التعليم: التدريب غايته تنمية المعلم علميا وتربويا

دمياط معتز الشربينى

استقبل الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك خلال زيارته لمحافظة دمياط، حيث عقد اجتماعا موسعا مع إدارة التدريب بالمديرية ومسئولي التدريب بالإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد بحضور مديرى عموم المديرية.

وأعرب "وكيل تعليم دمياط" عن سعادته بتلك الزيارة التاريخية لتعليم دمياط، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى رفع مستوى أداء المعلم، والعمل علي زيادة قدراته على الإبداع واستخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته فى مجال تخصصه، بالإضافة إلى تعميق وعى المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.

ومن جانبه أعرب "نائب الوزير" عن شكره وتقديره للدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، علي دعمها المستمر والمميز للعملية التعليمية و الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم عن جهوده المميزة المبذولة في التدريبات المهنية لمديري ووكلاء المدارس وموجهي المواد والمعلمين.

وأكد "حجازي" أنه فى إطار ما تقوم به الوزارة من تطوير المناهج الدراسية من أجل الإستمرار فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة، فإن التدريب يعد استكمالا للجهود التى يتم بذلها من تطوير المنظومة التعليمية، حيث إن الغاية الأساسية للتدريب هى تحسين أداءات المعلم وتدريبه لإيجاد الطرق الاساسية لبناءه العلمى والتربوى مما ييسر على المعلم تنمية ذاته علميا وتربويا ومايقدمه من أساليب تعليم وتعلم وأساليب تقويم.

مشيرا أن المعلم أصبح ميسر وموجه وليس ملقن للمعلومة لذا تعمل الوزارة على تأهيل وتدريب المعلمين على إستخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية لكى تتوافق مهارات المعلم مع التطوير والتغيير وذلك إيمانا بدور المعلم.

وناقش "حجازي" مع مديرة إدارة التدريب بالمديرية، الأستاذة مها بدوي، إنجازات المديرية التدريبية خلال العام الدراسي 2021 /2022 ، واستعرضت بدوي أهداف وإنجازات إدارة التدريب و الفئات المستهدفة من التدريب وما تم تدريبهم من المعلمين فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيره انه تم تدريب 6838 معلم علي برنامج فنيات صياغة المفردات الاختبارية وبرنامج تفعيل دور المدرسة في غرس القيم وبرنامج تفعيل دور المدرسة في نشر الوعي عن المشروعات القومية بالإضافة إلى سلسلة التدريبات اونلاين لمديري الإدارات النوعية بالمديرية

وبدوره ناقش "نائب الوزير" رؤساء أقسام التدريب وموجهي عموم المواد عن الحقائب التدريبة التي تم التدريب عليها خلال العام الدراسي وذلك لقياس أثر تلك التدريبات علي كل من المعلمين والموجهين في تحسين أدائهم.

وأوضحت عفاف جاد، موجه عام الرياضيات دور المنهج الجديد للصف الرابع وتأثير برنامج فنيات وصياغة المفردات الاختبارية لمعلمي وموجهي المواد الأساسية وأثره في تحسين الأداء في عمل الامتحانات.