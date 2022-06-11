محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بـحد أدنى 220 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022_2023 بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل.
ويتم تقديم ملفات القبول بالصف الأول الثانوي عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأسبوع قبل الماضى نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%، وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهانى للطلاب أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 91 طالبا وطالبة، لما قدموا لأنفسهم ولمعلميهم وأهاليهم من نجاح وتفوق، كما تقدم بتحيه احترام وتقدير واجلال واعتزاز لكل معلم ومعلمه ولن ننسى دور الاباء والأمهات العظماء الذين يضحون كل يوم من أجل راحه ابنائهم وحثهم علي المزيد من التفوق .
وتقدم "سلومة" بخالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفق والتميز والنجاح.
وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الاعدادية 91 طالبا وطالبة.
كما اعتمد نسبة نجاح الشهادة الاعدادية للمكفوفين 92.86 %، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%
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