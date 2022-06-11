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"الصحة" توضح مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين

السبت، 11 يونيو 2022 06:30 ص
"الصحة" توضح مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين حجاجا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مكاتب التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء يوميا، ما عدا الإجازات الأسبوعية، مشيرة إلى أن تطعيمات الحجاج إجبارية. 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الحجاج الذين يحصلون على التطعيمات يتم منحهم شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات المختلفة وبالجرعات المناسبة، وسيتم إرفاقها بكافة مستندات السفر للحج، مشيرة إلى أن تطعيم الإنفلونزا اختياري للحجاج لكن باقي التطعيمات إجبارية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتوفر فيها تطعيم السحائي الرباعي والسولك والإنفلونزا، وتابعت: "تطعيم السولك بـ25 جنيها، والإنفلونزا بـ25 جنيها، والسحائي الرباعى بــ 125 جنيها، وكورونا مجانا من مراكز لقاحات كورونا فى مختلف المحافظات"، وأضافت وزارة الصحة أن المكاتب تعمل يوميا ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.


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