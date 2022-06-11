اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة

السبت، 11 يونيو 2022 08:49 م
الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة مساجد جديدة
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1132 ) مسجدًا ، منها (954) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (178)  مسجدًا صيانة وترميمًا. 
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الشيناب – الجعافرة - دراو
2. أبو هندي – الرديسية 
3. آل قاسم - فارس
4. الشيخ عبد العال - إقليت 
 
مديرية أوقاف أسيوط
5. الرحمن – المندرة - منفلوط 
6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري 
 
مديرية أوقاف الشرقية
7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير 
 
مديرية أوقاف الفيوم
8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة 
 
مديرية أوقاف الغربية
9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى
10. الكبير – عزبة النمكي - قطور 
 
مديرية أوقاف البحيرة
11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور 
 
مديرية أوقاف الجيزة
12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر 
 
مديرية أوقاف بني سويف
13. المزغوني – بهبشين - ناصر
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مالك الملك – الكوم الأحمر – مركز بني سويف 
 
مديرية أوقاف الدقهلية
2. أمونة شلبي – مركز منية النصر 
 
 

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