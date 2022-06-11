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الأرصاد: الحرارة تجاوزت الـ40 بالقاهرة وننصح بعدم التعرض للشمس وشرب السوائل

السبت، 11 يونيو 2022 03:02 م
الأرصاد: الحرارة تجاوزت الـ40 بالقاهرة وننصح بعدم التعرض للشمس وشرب السوائل طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالأكثار من تناول المشروبات والسوائل الباردة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تتجاوز الـ40 درجة علي معظم الأنحاء مع انخفاض في نسب الرطوبة. 
 
وطبقا لمحطات الرصد الجوى التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت ما يلى:
 
القاهرة 41 درجة
الإسكندرية 39 درجة 
الأقصر 44 درجة 
أسوان 43 درجة 
الغردقة 40 درجة 
 
وتابعت: درجات الحرارة مقاسة في الظل وطبقا للتعاليم الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
 
ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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