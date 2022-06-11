تنسيق القبول بمدارس الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى بالجيزة.. التفاصيل

وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي بـ 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين و١٩٥ درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكرى وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى والجيزة الكهربية الصناعية بنين ١٩٥ درجة للعام و ١٩٠ درجة للمهنى.

كما حدد المحافظ ٢٠٠ درجة للميدان الصناعية بنات للعام و ١٩٥ للمهنى و ٢٠٠ درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات و ٢١٠ درجة لأحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات و ١٩٠ درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات و ١٨٥ درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر و ١٩٠ درجه لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و ١٨٥ درجه للمهني.

كما اعتمد محافظ الجيزة ١٨٥ درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط و ١٧٥ درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط و ١٨٥ درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات و ١٨٠ درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف و ١٨٥ درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية و القبابات الثانوية الصناعية بالاضافه الى تحديد ١٧٠ درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات .

وفيما يتعلق بمدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج سيتم إختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد إجتياز إختبارات الإلتحاق بها.

كما أعتمد محافظ الجيزة تنسيق المدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات وهو ١٩٥ درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى ٤ بمدينة ٦ أكتوبر و ١٨٥ درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح وذلك للنظام العام .

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد ١٩٥ درجة للجيزة الزراعية و ١٩٠ درجة للثانوية الزراعية المهنية و ١٦٠ درجة لأطفيح الزراعية و154 لإعداد المهنى و ١٦٠ لطهما الثانوية و 154 لإعداد المهنى الزراعية و ١٧٥ درجة لأبوغالب الزراعية و154 لإعداد المهنى و ١٦٠ درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية و 155 لإعداد المهنى .

وأعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري فقد حدد ١٩٠ درجة لمدارس امبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة و الزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات و الاهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة و١٨٠ درجه لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين والعياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بمركز العياط والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و ١٤٠ درجه لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية و١٩٠ درجه لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة و ١٨٠ درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم الفندقي حيث تحدد ٢٣٠ درجة للهرم الفندقية الرسمية و ٢٠٥ للهرم الفندقية المهنية و ١٩٠ درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة واكتوبر الفنية المتقدمة بنظام ٣ سنوات .

وفيما يخص نظام الخدمات فقد تحدد ١٦٥ درجه للخدمات الفندقي والصناعي و ١٤٠ للخدمات التجاري والزراعي بنظام الثلاث سنوات .

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح .. فني الكترونيات ( ٢٤٠ درجه للقبول ) فني إداري ( ٢٣٥ درجه للقبول ) فني تبريد وتكييف ( ٢٣٠ درجه للقبول ) فني ميكاترونيك سيارات ( ٢٢٥ درجه للقبول ) فني صيانه واصلاح المعدات الثقيلة والديزل ( ٢٢٥ درجه للقبول ) فني صيانة وتحكم صناعي ( ٢٢٠ درجه للقبول ) فني بناء لوحات كهربائية ( ٢٢٠ درجه للقبول ) فني تركيبات كهربائية تيار خفيف ( ٢٢٠ درجة للقبول ) فنى صيانة ميكانيكية ( 215 درجة للقبول) فنى تشغيل معادن ( 210 درجة للقبول ) فنى تشغيل ماكينات بلاستك ( 205 درجة للقبول ) فنى طباعة ورق ( 200 درجة للقبول ) فنى صناعات غذائية ( 195 درجة للقبول ) فنى نجارة أثاث (190 درجة للقبول ) فنى دهان السيارات ( 185 درجة للقبول ) فنى إصلاح هياكل السيارات ( 185 درجة للقبول ) فنى طباعة منسوجات ( 180 درجة للقبول ) فنى ملابس جاهز ( 180 درجة للقبول ).

إلى جانب إعتماد 140 درجة للقبول بمدارس تعليم خاص تجارى وفندقى نظام 3 سنوات.

ومن جانبه أضاف اشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.