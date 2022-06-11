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غدا انخفاض الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 46

السبت، 11 يونيو 2022 02:13 م
غدا انخفاض الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 46 طقس حار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 

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