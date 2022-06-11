الأرصاد: فصل الصيف لم يبدأ.. لا توجد موجات حارة على مدار الأسبوع المقبل

أحمد عبد الرحمن

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يفصلنا 10 أيام على البداية الرسمية لفصل الصيف، 21 يونيو، موضحة أننا نعتاد على هذه الموجات الحارة فى إبريل ومايو، ولكنها تأخرت هذا العام، وهذه أول موجة تتعد الـ41 درجة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أنه بداية من الغد سيكون انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، وانخفاض 10 درجات على السواحل الشمالية.

وذكرت أنه جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تنخفض تدريجيا اعتبارا من يوم الإثنين، مؤكدة أنه على مدار الأسبوع المقبل لا يوجد موجات حارة وستكون درجات الحرارة حول المعدلات فى القاهرة 34 و35 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نشعر بالحرارة أثناء فترات النهار.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، فى الفترة من 12 ظهرا حتى 5 عصرا، لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.