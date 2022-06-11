الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة وانخفاض 8 درجات على القاهرة الكبرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة على البلاد ، حيث أكدت أنه اعتباراً من غدا الأحد 12 يونيو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الانخفاض بقيم تتراوح من ( 7 : 8 ) درجة مئوية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ، و من ( 4 : 5 ) درجة مئوية على شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسـود يوم غدا الأحد طقس حـار نهاراً على شمـال البلاد حتي القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

ويشهد اليوم السبت ، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.