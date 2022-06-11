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الأرصاد تبشر المواطنين: أجواء الطقس تتحسن بالقاهرة خلال ساعات

السبت، 11 يونيو 2022 09:10 م
الأرصاد تبشر المواطنين: أجواء الطقس تتحسن بالقاهرة خلال ساعات الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الغربية تشهد الآن انخفاضا في درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالي وانخفضت من 39 إلى 29 درجة على الإسكندرية وأصبحت الأجواء لطيفة. 
 
وتابعت : خلال ساعات الليل يصل الهواء الشمالي الي القاهرة وتتحسن الأجواء نسبيا يكون ملموسا ليلا، وتبدأ درجات الحرارة انخفاضها لتسجل غدآ 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 43 درجة. 
 
وتتحسن الأجواء قليلا علي شمال الصعيد وان ظلت شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء.
 
ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.
 

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