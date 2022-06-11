اليوم السابع
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الزراعة: علاج وفحص 2500 رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين بأسوان

السبت، 11 يونيو 2022 12:41 م
الزراعة: علاج وفحص 2500 رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين بأسوان قافلة بيطرية - أرشيفة
كتبت ــ أسماء نصار

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قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إنه وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية اختتمت القافلة البيطرية المجانية لمحافظة أسوان فعاليتها.
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يأتى ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وخلال القافلة ‏تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلى وسونار 460 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع لـ 556 وعلاج الطفيليات الداخلية، والخارجية لعدد 801 حالة وتم عمل 10 عمليات جراحية، كما تم تحصين 666 حالة بالتحصينات غير سيادية.
 

التناسليات

التامين على الماشية

الزراعة

البحوث الزراعية



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