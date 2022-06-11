الأرصاد: لأول مرة خلال العام تتجاوز الحرارة على القاهرة حاجز 40 درجة فى الظل

كتب ــ محمود راغب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز 40 درجة مئوية، حيث سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة على القاهرة الكبرى ( الساعة 3 عصرا) 42 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

ومن المتوقع دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت، لتعمل على تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما متوقع أيضا أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية.

ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.