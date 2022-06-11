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التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن

السبت، 11 يونيو 2022 10:00 ص
التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس الآن لمن يرغب فى معرفة نتيجته، موضحة أن المدارس بدأت فى إعلان النتائج بعد الانتهاء من إعداد النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب وتجميع درجات امتحانات الفصلين الدراسيين.
 
فيما أعلنت المدارس عبر صفحاتها بفيس بوك بأن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الجارى موجودة داخل المدارس لمن يرغب من الطلاب الحصول عليها التوجه إلى المدرسة لمعرفة نتيجته.
 
وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.
 
وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية ، سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022



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