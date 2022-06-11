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الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الساعات المقبلة والحرارة بالقاهرة 43 درجة فى الظل

السبت، 11 يونيو 2022 10:36 ص
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الساعات المقبلة والحرارة بالقاهرة 43 درجة فى الظل طقس حار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الارتفاعات فى درجات الحرارة تتوالى لتكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت خلال الساعات المقبلة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية.
 
ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة  43 درجة مئوية فى الظل، وشمال الصعيد 43 درجة مئوية، جنوب الصعيد 45 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 36 درجة مئوية. 
 
كما تنشط الرياح أحيانا مساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى. 
 
ويشهد اليوم السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 43  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

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