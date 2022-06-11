هيئة الدواء توجه نصيحة هامة حول صلاحية قطرات العيون والمراهم

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن مدد صلاحية بعض الأدوية مؤكدة أن الصلاحية للمنتج الواحد تختلف من مستحضر إلى آخر، مشيرة إلى أن مدة صلاحية القطرات أو المراهم بعد فتحها سواء كانت للأنف والأذن والعين تكون على الأغلب 28 يوما من تاريخ فتحها أو حسب توصيات المصنع.

ونصحت هيئة الدواء في منشور لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك بالرجوع للنشرة الداخلية للدواء أو الصيدلي للاستفسار عن أى أدوية أو مدد صلاحيتها.

وتابعت: تدوين تاريخ صلاحية على العبوة يطمئن الجمهور ولا يمكن تغييره، لكن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفى هذه الحالة تنصح هيئة الدواء بالرجوع للمكتوب فى النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات.