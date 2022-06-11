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لأول مرة.. متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات للجالون

السبت، 11 يونيو 2022 09:37 ص
لأول مرة.. متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات للجالون البنزين - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يتخطى مستوى 5 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق.

وربطت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ارتفاع أسعار الوقود فى الولايات المتحدة بروسيا وبالأحداث فى أوكرانيا، فيما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ذلك، وأكد أن أسعار الوقود بدأت في الارتفاع قبل ذلك بكثير.

يذكرأن، نشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية خبرا يفيد بارتفاع أسعار الديزل والبنزين فى إسبانيا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضى وحده، لتصل بذلك إلى أسعار قياسية.

وبحسب البيانات التى ذكرتها الصحيفة، فقد بلغ متوسط سعر لتر البنزين فى محطات الوقود الإسبانية 1.87 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 1.91 يورو.

ونتيجة لتصاعد الوقود وتأثيره على التضخم ، والذى بدأ قبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا، شجع البنك المركزي البرازيلي عملية زيادة أسعار الفائدة الأساسية ، التى وصلت إلى 10.75% سنويًا، وهي أعلى مستوياتها. المستوى منذ أبريل 2017.

 

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