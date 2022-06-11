الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر فى كفر الشيخ

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال توريد محصول البنجر لمصانع السكر وعقد لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولى الزراعة بالمحافظة.

‏كما تابع أيضا المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز.

أكد ‏الشناوي، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزراعين على أرض الواقع سواء لتقديم الدعم الفني لهم أو لإزالة أي عقبات تواجههم خاصة في توريد القمح.

وأشار إلى جهود الوزارة في تشجيع المزراعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية واهمها حاليا القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.