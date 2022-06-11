اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر فى كفر الشيخ

السبت، 11 يونيو 2022 02:09 م
الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر فى كفر الشيخ الزراعة تتابع توريد محصول البنجر للمصانع السكر في محافظة كفر الشيخ
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال توريد محصول البنجر لمصانع السكر وعقد لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولى الزراعة بالمحافظة.
 
‏كما تابع أيضا المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز.
 
أكد ‏الشناوي، أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزراعين على أرض الواقع سواء لتقديم الدعم الفني لهم أو لإزالة أي عقبات تواجههم خاصة في توريد القمح.
 
وأشار إلى جهود الوزارة في تشجيع المزراعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية واهمها حاليا القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

الزراعة

القطن

المزارعين

البنجر



الموضوعات المتعلقة

ثمرة الـ"سكر".. "اليوم السابع" فى جولة بمصنع إنتاج سكر البنجر بالإسكندرية.. البنجر يمر بـ 14 مرحلة لتحويله إلى سكر.." زراعة الإسكندرية": مصر تنتج 2.2 مليون طن سنويا وقريبا سنحقق الإكتفاء الذاتى.. صور وفيديو

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 م

استخراج السكر من ثمار البنجر.. 14 مرحلة من لحظة الحصاد إلى أن يصلك معبأ في أكياس

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:09 ص

ثمرة السكر فى مطبخك.. شاهد تصنيع البنجر فى 13 مرحلة.. بث مباشر

الإثنين، 23 مايو 2022 08:00 م

"الخير هيعم على ولادنا".. محافظ المنيا يشهد التشغيل التجريبى لمصنع القناة بملوى وبدء موسم توريد البنجر.. يعتبر أكبر مصنع سكر بنجر فى العالم بإنتاج 900 ألف طن سنويا.. ويضم أكبر صومعة بسعة تخزين 417 ألف طن.. صور

الثلاثاء، 10 مايو 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة