الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. تعطيل الدراسة بـ4 محافظات وتحذيرات من التقلبات الجوية الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:00 ص الطقس - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان الربط الإلكترونى بين البلدين الإثنين محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين يومي الأحد والإثنين الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قوية خلال الـ48 ساعة المقبلة محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الأحد بالمدارس الحكومية لسوء الطقس تعطيل الدراسة غدا الأحد فى جميع مدارس مطروح لحين استقرار الأحوال الجوية وزير التعليم يرد على تساؤلات حول امتحان الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات غدا رئيس البنك الزراعى: أسقطنا ديونا على المتوفين بإجمالى 63 مليون جنيه الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والصغرى بوسط سيناء 2 تحت الصفر الصحة: تغير نوعية اللقاح والجمع بين الأنواع المختلفة لا يسبب أى ضرر خالد عبدالغفار: منظومة الإسعاف استجابت لـ 39 ألف بلاغ بـ5 محافظات انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر عن تغير المناخ برعاية الرئيس السيسى بعد قليل توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية نائب رئيس جامعة الأزهر: تغير المناخ يهدد بتفاقم معدلات الفقر فى العالم..صور "لجنة مكافحة كورونا": 56% من سكان العالم حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم البيئة: مصر أقل الدول فى الانبعاث الحرارى ومن أوائل المهتمين بقضية المناخ..صور وزير الأوقاف: الرسول نهى عن تلويث البيئة.. وتغير المناخ يهدد العالم كله..صور الصحة تعلن نظام إعطاء جرعة تنشيطية للحاصلين على لقاح كورونا.. هتجيلك رسالة شيخ الأزهر: تغير المناخ أزمة سببها الإنسان والإسلام يوجب احترام البيئة..صور 500 ألف شاب من 196 دولة.. انتهاء التسجيل بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أتربة وعواصف وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل الأرصاد تحذر: غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار والصغرى بالعاصمة 10 درجات غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.. ننشر خرائط الأمطار غدا على كافة المحافظات شيخ الأزهر: خيبة الأمل كانت أقسى وأمر ما في القرن العشرين بسبب السجل الدموى..صور الصحة: فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم بـ2021 الأرصاد: انخفاض ملحوظ بالحرارة غدا وسانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر غدا عواصف ترابية وأمطار غزيرة ورعدية واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 10 الأوقاف تعلن شروط إيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان خارج مصر حصاد 2021.. التعليم العالى تكشف أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال عام 2021 الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 ضمن مبادرة "حياة كريمة" المعلمين تخاطب رئيسى الوزراء والبرلمان لدعم صندوق معاشات النقابة التضامن: إعداد السياسات الاجتماعية لقضايا ذوى الإعاقة الأوقاف تعلن ضم 50 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد تعطيل الدراسة التقلبات الجوية الطقس الارصاد اخبار مصر اخبار مصرية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة 4 محافظات تعطل الدراسة استعدادا لموجة الطقس السيئ خلال الـ48 ساعة المقبلة.. كفر الشيخ والبحيرة ومرسى مطروح تعطل الدراسة بجميع المدارس غدا.. وطوارئ بالإسكندرية يومي الأحد والاثنين حفاظا على سلامة المواطنين السبت، 18 ديسمبر 2021 11:00 م محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والمعاهد الأزهرية السبت، 18 ديسمبر 2021 09:16 م تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. وهذه المحافظات عطلت الدراسة.. فيديو السبت، 18 ديسمبر 2021 09:13 م أخبار × 24 ساعة.. الرئيس السيسي يتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة التنفيذ السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:03 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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