غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.. ننشر خرائط الأمطار غدا على كافة المحافظات

كتب ـ محمود راغب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة يومين ، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط الأمطار غدا تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى :

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا

- الأمطار تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فى:

السلوم

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط"

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا.

- أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخرة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.