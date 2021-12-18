حصاد 2021.. التعليم العالى تكشف أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال عام 2021

كتب ــ محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أحمد الشيخ، القائم بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، حول أداء عمل لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2021.

وأفاد التقرير بأنه تم تشكيل لجان فرعية بالكليات التكنولوجية، تكون تابعة لوحدة تكافؤ الفرص الرئيسية بالوزارة، بهدف شرح وتوضيح مفهوم وأهمية مبدأ تكافؤ الفرص ودوره في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة 2030، حيث تم تشكيل لجان فرعية لتكافؤ الفرص بعدد 8 كليات تكنولوجية، يتبع كل منها عدد من المعاهد التجارية والصناعية ومعاهد السياحة والفنادق، بهدف عقد فعاليات توعوية وتثقيفية.

من جانبها، أوضحت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، قيام اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص المشكلة بالكليات التكنولوجية بجهد هائل في رفع الوعي الثقافي والصحي بتلك الكليات والمعاهد التابعة لها، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات وورش العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، حيث قامت الكلية التكنولوجية بالإسكندرية بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بالمبادرات القومية التي تمس المرأة، وتأثيرها على تغير ثقافة المجتمع، كما قامت الكليات الأخرى بجنوب ووسط الوادي وقويسنا بتنظيم فعاليات لرفع الوعى القانوني لدى الفتيات، فضلًا عن مكافحة الزواج المبكر وأثره السيء على صحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، بالإضافة الى إطلاق حملة "أنتي في أمان" بالكلية التكنولوجية بالمحلة لمواجهة التهديدات الإليكترونية التي تواجه الفتيات.

وأوضح التقرير، أن لجنة تكافؤ الفرص وضعت خطط لتنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها: دعم المرأة ذات الإعاقة والأم لطفل مُعاق عن طريق التعريف بالخدمات التي يُمكن الحصول عليها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك مُحاربة الموروثات والمُعتقدات الخطأ التي تدعو للعُنف ضد المرأة أو التمييز بين الأفراد عن طريق الندوات وورش العمل وحملات التوعية المُستمرة.

جدير بالذكر، أن لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تضم كل من المهندسة سعاد مختار رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، و خيري حسين مدير عام المتابعة، والمهندسة أمل شعبان مدير عام الأمن البيئي بالوزارة.