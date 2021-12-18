اليوم السابع
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الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات غدا

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:26 م
الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات غدا الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بمركز طب الأسمرات 3 البنفسج، غدا الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 .
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم من خلال الحملة القومية للأطفال فى جميع دور رياض الأطفال، كما توجد فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المترو والأتوبيس والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات.
 
وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشراقية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.
 
وفى السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.
 
وقال إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.
 
 

 


الصحة

شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال

وزارة الصحة

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