أتربة وعواصف وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت، حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

- السبت 18 ديسمبر 2021:

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يومى الأحد والاثنين 19 و 20 ديسمبر 2021.

- الأحد 19 ديسمبر 2021:

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط".

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا .

أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر .

- الإثنين 20 ديسمبر 2021:

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط".

أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا "الغربية والشرقية والمنوفية" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر .

- الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.