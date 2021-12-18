تعطيل الدراسة غدا الأحد فى جميع مدارس مطروح لحين استقرار الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة " طلاب ومعلمين"، غدا الأحد فى جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من غد الأحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم سقوط أمطار خلال فترة النهار، ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ 14 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ 11 مئوية خلال الساعات المقبلة وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.

على جانب آخر، ينتظر أهالى المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".

على جانب ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلي.