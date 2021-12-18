اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين يومي الأحد والإثنين

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:53 م
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين يومي الأحد والإثنين محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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تعطيل الدراسة

محافظ الاسكندرية

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