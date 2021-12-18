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توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:53 ص
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية توقف حركة الصيدج بميناء الصيد بالبرلس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس ،بتوقف حركة الصيد، ابتداء من اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، بمتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة،  أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط
توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط

 


توقف حركة الملاحة

ميناء البرلس

مياه البحر المتوسط

الأحوال الجوية

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