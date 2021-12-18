الصحة: تغير نوعية اللقاح والجمع بين الأنواع المختلفة لا يسبب أى ضرر

رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام عبد الغفار إنه لم يثبت أي نوع من أنواع الضرر حال تغيرت نوعية اللقاحات أو الجمع بين نوعين من اللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة: الدراسات مختلفة في أي من اللقاحات أفيد ولكنها لم تثبت أي نوع من أنواع الضرر حال الجمع بين نوعين من اللقاحات.

وأكد أن كل الفحوصات الجينية التي تم إجراؤها أثبتت ان الإصابات كلها متحورات غير أوميكرون ، مشيرا إلى أن المسحة تقول ان لدينا إصابة بالكورونا أما مسحة أوميكرون يتميز بأنه غير ظاهر بالمسحات والدول في البداية أعلنت أن لديها اشتباه حتى إجراء التسلسل الجينى، مؤكدا أن التسلسل الجينى هو الذى يحدد الإصابة بشكل قاطع.

وتابع: حتى الآن لا يوجد إصابات داخل مصر والإصابات الموجودة كانت قادمة من الخارج، وإجمالى الإيجابى الذى دخل مصر كان 26 حالة إيجابية و3 فقط أثبتت ان 3 منهم فقط أوميكرون ، ولا نتوانى عن أي إجراء يتم اتخاذه لحماية المواطنين والاجتماعات مستمرة كل أسبوع ونحن نتحدث عن الإجراءات.