الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب ـ على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف ، يوم الجمعة المقبل، 24 مسجدًا بينها 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخرى، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 427 مسجدًا، منها (370) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(57) مسجدًا صيانة وترميمًا .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. رياض الصالحين - السلوم

مديرية أوقاف سوهاج

2. الرضوان – بندر سوهاج

3. التوبة - البربا- جرجا

4. آل كمالي – المجابرة - جرجا

5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة

6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج

7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط

9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط

10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي

11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية

12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط

13. الفتح – مركز ديروط

مديرية أوقاف أسوان

14. الانبياء – حجازة - كوم امبو

15. الكرابله غرب - الزنيقة

16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق

مديرية أوقاف المنيا

17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار

18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط

19. التقوى – ابطوجة – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات

21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة

مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمن – قرية أسكر - الصف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. العوضاب – الزنيقة

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار