اليوم السابع
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الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:04 م
الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 9 ضمن مبادرة "حياة كريمة" افتتاح مساجد جديدة
كتب ـ على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، 24 مسجدًا بينها 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخرى، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 427 مسجدًا، منها (370) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(57) مسجدًا صيانة وترميمًا .
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. رياض الصالحين - السلوم
مديرية أوقاف سوهاج
2. الرضوان – بندر سوهاج
3. التوبة -  البربا- جرجا
4. آل كمالي – المجابرة - جرجا
5. الشيخ عيد - الشواولة-  المنشأة
6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج
7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام 
 
مديرية أوقاف أسيوط
8. سيدي إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط
9. الرحمن – قرية بني رافع – مركز منفلوط
10. الرحمن – كوم أبوها- بني عدي
11. التقوى – قرية بني هلال – مركز القوصية
12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط
13. الفتح – مركز ديروط
مديرية أوقاف أسوان
14. الانبياء – حجازة - كوم امبو
15. الكرابله غرب - الزنيقة
16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حي شرق
مديرية أوقاف المنيا
17. الزبوني – عزبة الزبوني – بني مزار
18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط
19. التقوى – ابطوجة – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات
21. البحري – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف الجيزة
22. الرحمن – قرية أسكر - الصف
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. العوضاب – الزنيقة 
مديرية أوقاف البحيرة 
2. عزبة عمارة – كوم البركة –كفر الدوار

افتتاح المساجد

مساجد جديدة

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