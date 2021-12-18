"لجنة مكافحة كورونا": 56% من سكان العالم حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة نهى عاصم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه مع انتشار الأوبئة في هذه الأوبئة والموجة الرابعة والموجة الخامسة في بعض الدول وظهور بعض المتحورات مثل أوميكرون والحقائق المتعلقة بالمدى الزمني لفاعلية اللقاح دعت الحاجة إلى وجود جرعات تعزز من المستوى المناعي وبخاصة لدى الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة من الأطقم الطبية والعاملين بالمسشتفيات، مشيرة إلى أن 56% من سكان العالم حصلوا على جرعة من تطعيم كورونا على الأقل، و46% حصلوا على جرعتين، وهو ما أسهم فى تقليل عدد الوفيات.

وأضافت "عاصم" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "فيروسات الجهاز التنفسي من أكثر الفيروسات انتشارًا، وبالنسبة لانتهاء الوباء، فهناك فارق بين ناحيتين، الاولى طبية بحتة وتعني اختفاء الفيروس، والثانية على المستوى المجتمعي، ففي تاريخ الأوبئة مثل الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير لم تنتهِ طبيًا لكنها تنتهي مجتمعيا، والاستثناء الوحيد هو الجدري".

وتابعت عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أنه يجب أن يتعايش العالم مع جائحة كورونا، من خلال الحفاظ على التهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأن تتحول إلى أسلوب حياة مع اتخاذ إجراءات خاصة وهي التطعيمات.